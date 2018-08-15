CAKE WALK, AUCTION AND LAWN MOWER PULL BENEFIT TO BE HELD By Editor | August 15, 2018 | 0 Posted in Local News Leave a Comment Name (required) Email (will not be published) (required) Website Comment Click here to cancel reply. Related Posts MT. HERMON DANCE TO BE HELD August 15, 2018 | No Comments » GET WELL DRUG AND DOLLAR TO HOLD CAR SHOW August 14, 2018 | No Comments » OPEN HOUSE TO BE HELD AT NEW FIRE STATION August 14, 2018 | No Comments » ACRYLIC PAINTING CLASSES TO BE HELD STARTING TONIGHT August 14, 2018 | No Comments » TUESDAY DANCE CLASSES TO BE HELD IN MT. HERMON August 14, 2018 | No Comments »